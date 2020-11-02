Детские технопарки подготовили онлайн-игры и квесты для школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детские технопарки подготовили для школьников, находящихся на дистанционном обучении, новые онлайн-занятия, которые будут проходить с 2 по 7 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что на все мероприятия нужна предварительная регистрация.
"Детский технопарк "Мосгормаш" совместно с Московским политехническим университетом подготовил для ребят игру "Что было дальше". Этот проект стал первым в рамках их соглашения о сотрудничестве", – приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
6 ноября в 17:00 для ребят от 14 до 17 лет пройдет игра "Что будет дальше". Участникам расскажут истории о значимых событиях, известных людях и научных открытиях.
2 ноября серия вебинаров стартует в детском технопарке Московской финансово-юридической академии "Наукоград". В 14:00 состоится дистанционный мастер-класс по созданию презентаций. Участие могут принять ребята от 12 лет.
3 ноября в 16:00 состоится мастер-класс "Современное искусство: ключи к пониманию". Участники обсудят сложные стили современного искусства и разберутся, на что стоит обращать внимание при оценке таких произведений. 4 ноября в 16:30 для слушателей старше 14 лет пройдет вебинар, посвященный веб-разработке.
6 ноября в 16:00 состоится вебинар, посвященный основополагающим архитектурным стилям. Все желающие могут присоединиться к квесту "Игра в архитектуру".
7 ноября в 15:00 запланирован мастер-класс "Введение в авиацию", на котором ребятам расскажут об особенностях работы в этой сфере и о том, чем отличаются самолеты друг от друга.
Ранее стало известно, что Московский центр развития кадрового потенциала образования стал лауреатом премии правительства РФ в области образования. Его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов. Виртуальными образовательными путешествиями с графическими вставками с 2018 года воспользовались более полумиллиона человек.
Система представляет собой циклы тематических видео. Они разделены на экскурсии и интегрированы в 200 уроков. В частности, среди предметов "Московской электронной школы" значатся физика, химия, география, биология, история, обществознание и МХК.
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