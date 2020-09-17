"Жизнь в большом городе": чипирование животных

У животных появится электронный паспорт. С 2021 года владельцев домашних питомцев могут обязать маркировать их и ставить на учет за свой счет.

Такой законопроект этой осенью министерство сельского хозяйства России планирует внести в Госдуму. За отказ будет грозить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Сейчас документ проходит процедуру согласования. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".