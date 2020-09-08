"Жизнь в большом городе": противовирусная безопасность

Начались пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса. Участие в них примут 40 тысяч добровольцев. На сайте мэра Москвы открылась запись на участие.

Сделать прививку смогут москвичи старше 18 лет без признаков ОРВИ и не заражавшиеся коронавирусом. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".