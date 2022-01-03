"Wow эффект": новогодние ролики в TikTok

Самое время снимать ролики в TikTok в новогодней атмосфере. Тем более есть у кого поучиться. Мастер-класс дают Эд Ширан и Элтон Джон. Музыканты поделились секретами создания идеального праздничного ролика.

Об этом – в программе "Wow эффект".