Москва 24: актер Том Фелтон выступит на фестивале BUBBLE Comics Con

Фото: Grant Pollard/Invision/AP

18 декабря наши зрители смогут в прямом эфире увидеть встречу с британским актером Томом Фелтоном, исполнившим роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере. Том ответит на вопросы поклонников и раздаст автографы.

Мероприятие состоится в рамках фестиваля поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея BUBBLE Comics Con, который будет проходить 18 и 19 декабря в "Экспоцентре".

Смотрите трансляцию 18 декабря в 16:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.