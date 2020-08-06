"Сеть": корабль Илона Маска Starship успешно прошел испытания

Компания SpaceX Илона Маска провела успешные испытания прототипа корабля Starship, создаваемого для межпланетных передвижений.

Прототип корабля Starship SN5 поднялся в воздух без экипажа на высоту 150 метров, а после благополучно приземлился обратно. Запуск состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".