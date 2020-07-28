257 тыс работников получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19 – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила число сотрудников социальных учреждений, получивших стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Стимулирующие выплаты на 27 июля выплачены более 257 тысячам социальных работников на общую сумму 7 миллиардов 250 миллионов рублей", – заявила Голикова.
Вице-премьер также рассказала о работе по материальному обеспечению граждан, взявших под опеку на период пандемии инвалидов, детей-сирот и пожилых граждан.
"На 20 июля специальную выплату в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей) получили более 5 тысяч взявших на сопровождаемое проживание более 7 тысяч пожилых граждан и инвалидов", – заявила представитель кабмина.
Голикова отметила, что всего под опеку приняли 3 тысячи 636 детей.
Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Деньги передадут в ведение министерства труда и социальной защиты населения, а уже ведомство выделит субсидии регионам.
Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты соцработникам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: