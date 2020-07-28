257 тыс работников получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19 – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила число сотрудников социальных учреждений, получивших стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Стимулирующие выплаты на 27 июля выплачены более 257 тысячам социальных работников на общую сумму 7 миллиардов 250 миллионов рублей", – заявила Голикова.

Вице-премьер также рассказала о работе по материальному обеспечению граждан, взявших под опеку на период пандемии инвалидов, детей-сирот и пожилых граждан.

"На 20 июля специальную выплату в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей) получили более 5 тысяч взявших на сопровождаемое проживание более 7 тысяч пожилых граждан и инвалидов", – заявила представитель кабмина.

Голикова отметила, что всего под опеку приняли 3 тысячи 636 детей.

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Деньги передадут в ведение министерства труда и социальной защиты населения, а уже ведомство выделит субсидии регионам.

