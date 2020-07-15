ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Федеральная налоговая служба РФ запустила для бизнеса из пострадавших отраслей сервис, направленный на выплату субсидий на профилактику коронавируса. Воспользоваться опцией смогут и социальные НКО, говорится на официальном сайте ФНС.
"С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19", – заявили в ведомстве.
Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей. Кроме того, по 6,5 тысячи рублей можно получить на каждого сотрудника в мае этого года.
В том случае, если у ИП отсутствуют наемные работники, то размер субсидии равен 15 тысячам рублей. Для того чтобы подать заявление, требуется обратиться в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или месту жительства ИП. Направить заявку представляется возможным как в электронном, так и бумажном виде.
Ранее стало известно, что для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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