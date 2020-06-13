Для получения соцподдержки гражданам не потребуется предоставлять справки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россияне смогут получать выплаты и пособия от государства без предоставления подтверждающих справок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", – сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что данное распоряжение было дано в целях выполнения поставленной президентом РФ задачи об упрощении получения социальной помощи.

В связи с этим будет расширен перечень данных, которым смогут пользоваться региональные власти при назначении выплат.

"Речь идет, в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС", – уточняется в документе.

В ходе Федерального собрания 15 января Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м они могут вырасти вдвое.

Кроме того, родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.