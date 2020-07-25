Кабмин одобрил выделение средств для ежемесячных детских выплат

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Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

Средства поступят в Минтруд, который уже будет предоставлять субсидии регионам.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что главная цель правительства РФ – обеспечить и повысить качество жизни всех граждан. По его словам, такая цель была сформирована на основе ключевых задач и ориентиров, которые обозначил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Мишустин отметил, что в основу работы кабинета министров легли пять базовых ценностей – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы.