В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в ходе беседы с Москвой 24 оценил предложение о единовременной выплате пенсионерам в размере 15 тысяч рублей. С инициативой поддержать старшее поколение в период пандемии выступил член Общественной палаты (ОП) Султан Хамзаев.
"Понятно, что это очень важная инициатива, которая должна быть всесторонне рассмотрена в правительстве. В первую очередь есть ли источники финансирования?" – заявил Терентьев.
По мнению депутата ГД, если данное предложение поступило от ОП, значит, в обществе есть запрос на поддержку пенсионеров.
"Если это обращение ОП, то общественные организации, которые входят в нее, видят важность этой выплаты. Значит, запрос на нее есть", – считает политик.
Ранее стало известно, что единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей предлагают ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии. Предложение направлено членом ОП РФ Султаном Хамзаевым на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей", – следует из письма члена Общественной палаты.
В тексте отмечается, что у многих пенсионеров РФ нет дополнительных источников доходов, помимо госпомощи в виде пенсий. Как говорит Хамзаев, из-за пандемии представителям старшего поколения приходится приобретать лекарства, тратить больше денег на профилактику вирусов.
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