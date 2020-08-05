Поезд протаранил легковушку под Сергиевым Посадом

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Железнодорожный локомотив и легковая машина столкнулись под Сергиевым Посадом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что ДТП случилось в селе Богородское.

"В промзоне на железной дороге произошло столкновение локомотива и легкового автомобиля", - рассказал источник.

Он отметил, что в аварии пострадали 2 человека. При этом среди пострадавших нет детей.

"В результате ДТП пострадали два человека", – подтвердил источник.

О состоянии пострадавших на данный момент не известно.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются причины ДТП.

Ранее три машины и автобус столкнулись на МКАД. Движение в районе аварии на Бусиновской эстакаде было затруднено, сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.