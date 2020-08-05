Фестиваль фейерверков в Москве пройдет в формате телевизионного шоу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль фейерверков "Ростех" в Москве впервые пройдет в формате масштабного телевизионного шоу, сообщает портал мэра и правительства столицы. Оно состоится во второй половине сентября и будет показано в эфире одного из федеральных каналов, а также на интернет-площадках. Проголосовать за понравившуюся команду можно будет не выходя из дома.

"Прямая трансляция организовывается для обеспечения максимальной безопасности зрителей. С помощью камер и самых современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки фестиваля сделать невозможно. В этом году зрители познакомятся с отечественными пиротехниками, так как выступать будут исключительно российские команды", – рассказала помощник генерального директора госкорпорации "Ростех" Юлия Воронова.

Шоу будет посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Программы участников будут состоять из двух частей: визитная карточка под традиционную и современную музыку со всех уголков страны (1,5–2 минуты) и произвольная программа (три минуты).

Откроет фестиваль фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года в Москве. А завершающий фейерверк будет в цветах российского триколора.

В прошлом году Россия заняла первое место на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском парке, темой которого стал театр. Им досталась главная награда – золотая статуэтка "Ассоль", а также приз зрительских симпатий.