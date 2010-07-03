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17:56

Россия стала первой на Международном фестивале фейерверков

город фестивали

17:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия заняла первое место на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском парке, темой которого в этом году стал театр. Российские пиротехники набрали 542,25 балла. В итоге именно им досталась главная награда – золотая статуэтка "Ассоль", а также приз зрительских симпатий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Представитель российской команды Виктор Самошин выразил благодарность зрителям и всем пиротехникам. "Это ваша победа. Всем большого праздника!" – заявил он.

Второй стала команда из Португалии, получившая 511 баллов. "Мы очень рады, что стали частью такого масштабного фестиваля", – подчеркнул ее капитан Витор Мачадо. Он также отметил профессионализм российских пиротехников, которые, по его мнению, заслужили победу.

Третье место заняла Италия с 483,25 балла. На фестивале также выступили пиротехники из Аргентины, Испании, Канады, Пакистана и Франции.

Конкурсная программа состояла из произвольного выступления и визитной карточки участника – фейерверка в цветах национального флага с музыкальным сопровождением. Команды выступали под музыку из популярных произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Их труды оценивало жюри, в состав которого вошли создатели пиротехнических шоу и руководители крупнейших мировых пиротехнических компаний. В их числе – Нэнси Роззи (США), Доминик Брезак (Андорра), Давид Паренте (Италия), Пол Сукасси (Канада) и Любомир Мацар (Словакия).

17 и 18 августа любители фейерверков могли полюбоваться красочным шоу не только в Братееве, но и онлайн. Трансляцию фестиваля на разных платформах посмотрели около 2,2 миллиона человек.

Дневная программа фестиваля также была насыщенной. Для гостей подготовили скалодром, полосу препятствий, соревнования по петанку, мини-гольфу, занятия по йоге и зумбе. Талисманом фестиваля стал пятиметровый Змей Горыныч, с которым зрители делали снимки на память.

В Братеевском каскадном парке состязаются лучшие пиротехники со всего мира

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город фестивали

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