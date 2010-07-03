Фестиваль фейерверков пройдет 17 и 18 августа в Братеевском парке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке пройдет V Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В этом году его темой станет театр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Церемония открытия начнется в 21:00 17 августа. Пиротехническое шоу покажет победитель прошлого года – команда из Словакии. Также в фестивале примут участие пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

Во время открытия и закрытия фестиваля используют 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием. Зрителям покажут оригинальные фигуры разных цветов и форм. Лучшие российские художники по свету представят светопроекционное шоу. Для каждой церемонии отобрали музыкальные композиции из театральных постановок.

Съемку фейерверков, будут транслировать на экранах. Впервые заработает "Фестиваль ТВ", где гостям расскажут секреты телевизионного процесса. Желающие смогут попробовать себя в роли диктора и записать на камеру новости фестиваля. Их также выведут на экраны.

Организаторы подготовили скалодром, полосу препятствий, мини-гольф и настольные игры. Посетители смогут позаниматься воздушной и классической йогой. Для детей заработают площадка города профессий "Мастерславль", аттракцион "Паровозик" и прокат беговелов.

Отдельную часть программы посвятят театральному искусству. На мастер-классах можно будет сделать полигональные маски, парики и усы, поставить спектакль для японского портативного театра и узнать историю создания театрального костюма и кукол. Также будет работать театр для малышей в возрасте от трех до пяти лет.

На территории парка представят свыше 30 гастрономических проектов столицы. С 18:30 до 20:30 будут выступать российские музыканты. 17 августа на сцену выйдут певица Ёлка и группа "Браво", 18 августа – Дима Билан и Юлианна Караулова.

Конкурсная программа будет состоять из произвольного выступления и визитной карточки участника – фейерверка в цветах национального флага с музыкальным сопровождением.

Все восемь команд выступят под музыку из популярных произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Победитель соревнований получит в награду символ фестиваля – статуэтку девушки по имени Асоль, над головой которой раскрывается фейерверк.

Всего подготовлено три приза – золотой, серебряный и бронзовый. Статуэтки изготовлены вручную – на создание каждой из них ушло около 96 часов работы.

У фестиваля будет и свой талисман – Змей Горыныч. Пятиметровая инсталляция будет махать крыльями, двигать хвостом и время от времени извергать дым.

На фестивале также установят арт-объект "Кукольный домик", в котором каждая комната будет представлять отдельную сцену из театральной постановки. Гости увидят арт-инсталляцию, которая напомнит о "Вишневом саде" Антона Чехова. В многоуровневом лабиринте с театральными декорациями можно будет сделать селфи.

Выступление команд оценит жюри, в которое войдут создатели пиротехнических шоу и руководители крупнейших мировых пиротехнических компаний. В их числе Нэнси Роззи (США), Доминик Брезак (Андорра), Давид Паренте (Италия), Пол Сукасси (Канада) и Любомир Мацар (Словакия).

Художественную и музыкальную составляющие шоу будут оценивать композитор Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай.