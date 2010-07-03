Джигитовка, курени и хоры: в "Коломенском" пройдет IX фестиваль "Казачья станица Москва"

Фото: пресс-служба фестиваля

24 августа в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет IX "Казачья станица Москва". Международный фестиваль по праву считается самым крупным праздником казачьей культуры в России. Именно поэтому в 2019 году организаторы приняли решение провести "станицу" в предпоследние дни лета – в разгар сезона отпусков. Этот яркий, масштабный и душевный летний праздник соберет москвичей и гостей столицы, чтобы познакомить с уникальной культурой и традициями российского казачества.

Центральное культурное событие – концерт на главной сцене, где в этом году снова пройдет конкурс казачьих творческих коллективов. Его участниками из года в год становятся самодеятельные казачьи ансамбли и солисты из более чем 30 регионов РФ. Звездами программы станут Кубанский казачий хор, Глеб Матвейчук, Родион Газманов и Петр Елфимов.

Этнографическая программа и выступления а-капелла будут представлены сразу на нескольких площадках. Кроме того, зрителей ждут сюрпризы и на малой сцене мероприятия.

Фото: пресс-служба фестиваля

На площадке "Казачье подворье" состоится традиционный конкурс куреней (казачьего жилища) из Москвы и области, Вологды, Орла, Тулы, Смоленска, Курска, Владимира и Белгорода. Казачье подворье познакомит гостей со старинными народными промыслами и декоративно-прикладными ремеслами (будет развернуто пять зон для мастер-классов) и покажет устройство куреня. Рядом расположится кухня, куда всех пригласят записать казачьи рецепты и отведать традиционные блюда.

В этом году посетителям впервые представится возможность принять участие в съемках для прямой интернет-трансляции мероприятия с ведущим канала Москва 24 Иваном Распоповым. Онлайн-зрители смогут в режиме реального времени проголосовать за понравившийся коллектив. Подведение итогов конкурса и вручение наград состоятся в тот же день.

В перерывах между выступлениями на большом экране главной сцены будут транслироваться краткие лекции об истории и культуре казаков, театрализованные скетчи.

Также с историей казачества, в том числе с историей современных войсковых казачьих обществ, гости фестиваля смогут познакомиться на специально подготовленной интерактивной выставочной экспозиции, где расположится и передвижная планшетная выставка "Казачество на государевой службе" из фондов создаваемого в настоящее время Центрального музея Российского казачества.

Фото: пресс-служба фестиваля

Кроме того, для зрителей проведут интеллектуальные игры, победители которых получат призы и сувениры.

Никого не оставят равнодушным показательные выступления по традиционному казачьему воинскому искусству – джигитовке. В перерывах между ними в течение дня пройдут театрализованные выступления группы из пяти всадников.

Для детей в возрасте от 3 до 10 лет приготовлена особая программа. Профессиональные аниматоры организуют мастер-классы, подвижные игры и состязания, покажут отечественные мультипликационные и художественные фильмы по мотивам народных сказок. Часть площадки конструктивно предназначена для игр детей с ограниченными возможностями здоровья.

Разумеется, в программе не только развлечения. Российское казачество славится своими богатейшими православными традициями, поэтому в "Коломенском" будет развернут походный храм, где после обряда освящения иконостаса будет проведен торжественный молебен.

Время работы площадок – с 10:00 до 20:00. Детали доступны по ссылке.