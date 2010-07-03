Сказки, тайны театра и минута славы на ТВ: что приготовил фестиваль фейерверков "Ростех"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: предоставлено организаторами фестиваля фейерверков "Ростех"
17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который в этом году посвящен теме театра. Помимо захватывающего вечернего шоу от ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции, гостей ждет уникальное светопроекционное шоу и насыщенная дневная программа.
Впервые во время церемоний открытия и закрытия будут использованы специальные 30-метровые башни, оснащенные световым и пиротехническим оборудованием – они позволят сделать шоу еще более красочным и запоминающимся. Зрители увидят оригинальные образцы пиротехники со всевозможными эффектами, с разнообразными цветами и фигурами, а за счет высоты башен удастся максимально выгодно раскрыть возможности светопиротехнического искусства.
В этом году парк украсят арт-объекты, сделанные по проекту известного архитектурного бюро Wowhaus. Специально для юбилейного фестиваля будет создан талисман – пятиметровый огнедышащий Змей Горыныч, герой русского фольклора и множества кино- и театральных постановок. Это трехголовое существо, пасти которого будут заряжены пиротехникой. Крылья сказочного персонажа будут двигаться с помощью специальных механизмов.
Змей Горыныч будет не единственным мифическим героем на фестивале: в арт-объекте, прототипом которого стал "Кукольный домик", поселятся и другие сказочные существа. Здесь можно будет встретить персонажей произведений Пушкина, Метерлинка и не только. А привести героев в движение гостям помогут специальные механизмы, на создание которых вдохновили инженерные находки передвижных кукольных театров прошлого.
Театр на фестивале будет воплощен в самых разных формах, позволяющих простому зрителю превратиться в активного участника и создателя собственного театрального образа.
В "Театральной мастерской" каждый сможет создать марионеточный театр с оригинальными декорациями и персонажами, а также смастерить красочный парик или усы – лучший способ влиться в карнавальную атмосферу фестиваля.
И, конечно, у гостей фестиваля появится возможность заглянуть в "Закулисье". Здесь можно будет создать афишу для спектакля или попробовать себя в искусстве театрального грима.
Как и вечернее шоу фейерверков, дневная программа не обойдется без международного участия. В зоне "Японского театра" гости познакомятся с культурой Страны восходящего солнца и театром Камишибай, который соединяет в себе использование нарисованных вручную изображений и живое повествование рассказчика.
Впервые на мероприятии заработает "Фестиваль ТВ". Любой сможет познакомиться с этапами телевизионного процесса от грима до выпуска на экраны. А самые смелые смогут попробовать себя в роли диктора и записать на камеру новости фестиваля, которые будут транслироваться на экраны, расположенные на территории всего парка. Возможно, это та самая минута славы!
Кроме этого, гостей ждет множество спортивных и игровых активностей, в том числе скалодром, полоса препятствий, петанк, мини-гольф, йога, зумба, танцевальные мастер-классы и другое.
Для самых юных будет работать зона от создателей мультфильма "Маша и Медведь", бассейн с шариками, детский аттракцион "Паровозик", площадка проекта "Мастерславль" и не только.
Фудкорты на территории парка будут представлены тридцатью лучшими гастрономическими проектами.
Помимо дневных развлечений, с 18:30 до 20:30 на главной сцене выступят российские музыканты. 17 августа хедлайнерами станут певица Ёлка и группа "Браво". Во второй день фестиваля гостей ждет выступление Димы Билана и Юлианны Карауловой.
После выступлений хедлайнеров в 21:00 начнется незабываемое пиротехническое шоу, откроет которое победитель прошлого года – команда PRIVATEX PYRO S.R.O из Словакии. Конкурсная программа будет состоять из двух частей: визитной карточки участника – фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом – и произвольной программы. Каждая из восьми стран-участниц готовит премьеру пиротехнического спектакля на музыку популярных во всем мире произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Перед каждым выступлением ведущий будет делать краткий экскурс в историю этих театральных произведений.
За техническими тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса.
Билеты доступны по ссылке. Часть выручки от продаж билетов будет направлена в благотворительные фонды "Линия жизни" и "Проникая в сердце", на счету которых тысячи спасенных жизней.
Организатор – компания "Пиротехнические технологии". Фестиваль проводится при поддержке государственной корпорации "Ростех".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: