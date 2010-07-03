Сказки, тайны театра и минута славы на ТВ: что приготовил фестиваль фейерверков "Ростех"

Фото: предоставлено организаторами фестиваля фейерверков "Ростех"

17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который в этом году посвящен теме театра. Помимо захватывающего вечернего шоу от ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции, гостей ждет уникальное светопроекционное шоу и насыщенная дневная программа.

Светопроекционное шоу

Впервые во время церемоний открытия и закрытия будут использованы специальные 30-метровые башни, оснащенные световым и пиротехническим оборудованием – они позволят сделать шоу еще более красочным и запоминающимся. Зрители увидят оригинальные образцы пиротехники со всевозможными эффектами, с разнообразными цветами и фигурами, а за счет высоты башен удастся максимально выгодно раскрыть возможности светопиротехнического искусства.

Арт-объекты

В этом году парк украсят арт-объекты, сделанные по проекту известного архитектурного бюро Wowhaus. Специально для юбилейного фестиваля будет создан талисман – пятиметровый огнедышащий Змей Горыныч, герой русского фольклора и множества кино- и театральных постановок. Это трехголовое существо, пасти которого будут заряжены пиротехникой. Крылья сказочного персонажа будут двигаться с помощью специальных механизмов.

Змей Горыныч будет не единственным мифическим героем на фестивале: в арт-объекте, прототипом которого стал "Кукольный домик", поселятся и другие сказочные существа. Здесь можно будет встретить персонажей произведений Пушкина, Метерлинка и не только. А привести героев в движение гостям помогут специальные механизмы, на создание которых вдохновили инженерные находки передвижных кукольных театров прошлого.

Дневная программа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Театр на фестивале будет воплощен в самых разных формах, позволяющих простому зрителю превратиться в активного участника и создателя собственного театрального образа.

В "Театральной мастерской" каждый сможет создать марионеточный театр с оригинальными декорациями и персонажами, а также смастерить красочный парик или усы – лучший способ влиться в карнавальную атмосферу фестиваля.

И, конечно, у гостей фестиваля появится возможность заглянуть в "Закулисье". Здесь можно будет создать афишу для спектакля или попробовать себя в искусстве театрального грима.

Как и вечернее шоу фейерверков, дневная программа не обойдется без международного участия. В зоне "Японского театра" гости познакомятся с культурой Страны восходящего солнца и театром Камишибай, который соединяет в себе использование нарисованных вручную изображений и живое повествование рассказчика.

Впервые на мероприятии заработает "Фестиваль ТВ". Любой сможет познакомиться с этапами телевизионного процесса от грима до выпуска на экраны. А самые смелые смогут попробовать себя в роли диктора и записать на камеру новости фестиваля, которые будут транслироваться на экраны, расположенные на территории всего парка. Возможно, это та самая минута славы!

Кроме этого, гостей ждет множество спортивных и игровых активностей, в том числе скалодром, полоса препятствий, петанк, мини-гольф, йога, зумба, танцевальные мастер-классы и другое.

Для самых юных будет работать зона от создателей мультфильма "Маша и Медведь", бассейн с шариками, детский аттракцион "Паровозик", площадка проекта "Мастерславль" и не только.

Фудкорты на территории парка будут представлены тридцатью лучшими гастрономическими проектами.

Музыкальная программа

Помимо дневных развлечений, с 18:30 до 20:30 на главной сцене выступят российские музыканты. 17 августа хедлайнерами станут певица Ёлка и группа "Браво". Во второй день фестиваля гостей ждет выступление Димы Билана и Юлианны Карауловой.

Шоу фейерверков

Фото: предоставлено организаторами фестиваля фейерверков "Ростех"

После выступлений хедлайнеров в 21:00 начнется незабываемое пиротехническое шоу, откроет которое победитель прошлого года – команда PRIVATEX PYRO S.R.O из Словакии. Конкурсная программа будет состоять из двух частей: визитной карточки участника – фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом – и произвольной программы. Каждая из восьми стран-участниц готовит премьеру пиротехнического спектакля на музыку популярных во всем мире произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Перед каждым выступлением ведущий будет делать краткий экскурс в историю этих театральных произведений.

За техническими тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса.