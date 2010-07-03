Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех", темой которого в этом году станет театр. В мероприятии примут участие пиротехники из России, Италии, Франции, Испании, Португалии, Аргентины, Канады и Пакистана, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Церемония открытия стартует в субботу в 21:00 показом пиротехнического шоу от команды из Словакии, которая стала победителем в прошлом году. Будут использованы 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием. Зрителям покажут оригинальные фигуры разных цветов и форм, а также светопроекционное шоу.

Для торжественных церемоний открытия и закрытия были отобраны музыкальные произведения известных отечественных композиторов, созданные для театральных постановок. Съемку фейерверков будут транслировать на экранах.

Также на мероприятии впервые заработает "Фестиваль ТВ". Гостей познакомят с этапами телевизионного процесса и разрешат самим записать на камеру сообщение о новостях фестиваля. Кроме того, в парке оборудуют полосу препятствий и скалодром, а также дадут возможность сыграть в мини-гольф и позаниматься воздушной йогой.

Отдельная часть программы будет посвящена театральному искусству. В парке организуют мастер-классы по созданию полигональных масок и постановке спектаклей для японского портативного театра. Также гостям расскажут о создании театрального костюма и предложат посетить театр для малышей. Не обойдется и без выступлений российских музыкантов. 17 августа хедлайнерами станут певица Ёлка и группа "Браво", 18 августа – Дима Билан и Юлианна Караулова.

Конкурсная программа будет состоять из произвольного выступления и визитной карточки участника, которая представляет из себя фейерверк в цветах национального флага. Все команды покажут пиротехнические спектакли на музыку из популярных произведений мюзикла, балета или оперы. В награду победитель получит символ фестиваля – статуэтку девушки, над головой которой раскрывается фейерверк. Всего будет три приза – золотой, серебряный и бронзовый.

Вместе с тем специально для юбилейного фестиваля был создан талисман – это пятиметровая инсталляция Змея Горыныча. Она будет махать крыльями, двигать хвостом и периодически извергать дым.