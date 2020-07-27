Названы страны Европы с самым доступным бензином

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Люксембург является лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно исследованию, Россия оказалась на 20-м месте рейтинга, на последнем месте – Украина.

"Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе", – говорится в сообщении составителей рейтинга.

На втором месте расположилась Норвегия с 2,6 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие.

В первую пятерку вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут купить на свои зарплаты более 2,3 тысячи литров топлива.

Отмечается, что при составлении рейтинга использовались данные статистики стран Европы о ценах на девяносто пятый бензин по состоянию на начало июля 2020 года (для Украины и Норвегии – по итогам мая 2020 года).

В июне ФАС начала проверку в связи с очередным резким скачком цен на бензин. Замруководителя службы Андрей Цариковский добавил, что в случае сговора его участников накажут в соответствии с антимонопольным законодательством.

В частности, в ФАС посоветовали переориентировать экспортные потоки на внутренний рынок. Также компаниям предложили обеспечить равномерность и регулярность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.