ФАС проверяет причины рекордного роста цен на бензин Аи-95

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Федеральная антимонопольная служба начала проверку в связи с резким ростом цен на бензин Аи-95, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя службы Андрея Цариковского.
"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу", – заявил Цариковский.
Глава ФАС отметил, что, в случае сговора, его участники понесут наказание в соответствии с антимонопольным законодательством. Цариковский не исключил вероятности и уголовного преследования.
В связи с этим служба порекомендовала нефтяным компаниям обеспечить удовлетворение спроса на продукцию путем наращивания объема предложений на бирже.
В частности, в ФАС посоветовали переориентировать экспортные потоки на внутренний рынок. Также компаниям предложили обеспечить равномерность и регулярность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.
Ранее стало известно, что цена на бензин Аи-95 превысила исторический максимум, установленный в кризисный 2018 год. По состоянию на 17 июня его стоимость составила 56,7 тысячи рублей за тонну. Кроме того, исторических пределов достигла разница между ценами на Аи-95 и Аи-92.
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