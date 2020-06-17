Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

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Цена на бензин Аи-95 превысила исторический максимум, установленный в кризисный 2018 год, сообщает "Интерфакс".

Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. На ней стоимость бензина Аи-95 остановилась на отметке 56,7 тысячи рублей за тонну. Данный показатель превысил рекордную цену на топливо, установленную в 2018 году (56,3 тысячи рублей).

Кроме того, исторических пределов достигла разница между стоимостью Аи-95 и Аи-92. В настоящее время Аи-95 стоит на 6-7 тысяч дороже Аи-92. Это связано с замедлением роста цен на последний в начале июня, в то время как первый продолжает неуклонно расти с середины апреля.

Эксперты пока не могут найти причину увеличения стоимости Аи-95. Они сообщают, что на бирже наблюдается нехватка этого вида топлива, в то время как спрос на него продолжает расти.

Именно рост потребности, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, и является причиной повышения биржевых цен на бензин. В то же время восстановление объемов производства и поставок топлива идет гораздо медленнее. В связи с этим наблюдается нехватка бензина и слабое удовлетворение возрастающего спроса.

25 мая правительство приняло решение о временном приостановлении импорта топлива в страну. Ограничения наложены до 1 октября и касаются ввоза бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.