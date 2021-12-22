"Москва сегодня": Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

19:15
Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Мэр рассказал, что в столице право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях. Кроме того, с 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой.
Также Собянин сообщил, что около 7 миллионов жителей столицы открыли доступ к электронной медицинской карте. Кроме того, в 2022 году в Москве будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниям.
В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме мэр также рассказал, что в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Помимо этого, планируется на 100% обновить подвижной состав московского трамвая, на 80% – метро и пригородного железнодорожного сообщения. Электробусы должны сменить большинство дизельных автобусов на улицах Москвы.
Сергей Собянин затронул и тему реновации. Он отметил, что более 7 миллионов квадратных метров жилья построят в столице.
Вдобавок мэр сообщил, что программа реставрации памятников культурного наследия в Москве – самая крупная в мире. Только за 2021 год в городе обновили и привели в порядок 170 зданий и других культурных объектов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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