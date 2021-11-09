"Москва сегодня": в столице откроются еще четыре школы приемных родителей

В Москве откроются еще четыре школы приемных родителей. Семьи, планирующие усыновить ребенка, смогут пройти там специальные курсы. Всего таких школ в столице будет 39.

Кроме того, город поддерживает приемные семьи материально. Единовременная выплата на первого усыновленного ребенка составляет 89 205 рублей, на второго – 124 887 рублей, на третьего и последующих – 178 410 рублей.

Также было увеличено ежемесячное пособие до 17 318 рублей. Если у ребенка инвалидность, размер выплаты увеличивается до 29 441 рубля. Об этом – в программе "Москва сегодня".