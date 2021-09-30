"Москва сегодня": Собянин выделил средства на ремонт подъездных дорог к СНТ в Подмосковье

19:20
Сергей Собянин поручил выделить средства на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам Московской области.
В период с 2021 до 2023 года на эти цели будет направлено по 1 миллиарду рублей ежегодно. Планируется, что добираться до дачных участков станет намного удобнее.
Также в столице преображаются клеверные развязки на МКАД. За последние годы модернизировали уже 18 из них. В работе, помимо пересечения с Алтуфьевским шоссе, находятся еще 3 развязки. Как правило, в ходе работ расширяют и проезжую часть за счет строительства боковых проездов и полос для разгона.
Кроме того, в этом году в рамках подготовки к зиме должны были отремонтировать почти 3 тысячи дорог. Это в том числе участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов и других ключевых магистралей.
По плану работы завершаются 1 октября. Останется только дождаться того времени, когда можно будет нанести разметку. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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