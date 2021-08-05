Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:30

"Москва сегодня": в столице заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к COVID-19

медицина общество видео

В Москве заготовили 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Ее сдавали как переболевшие так и вакцинированные москвичи. В такой плазме содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают быстрее побороть болезнь.

Для желающих стать донорами плазмы работает горячая линия. Всю информацию об условиях проведения процедуры можно найти на сайте департамента здравоохранения.

Для сдачи плазмы в столице работают восемь пунктов. Донорам полагаются выплаты – 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание.

Также стало известно, что в столице открыли стационары кратковременно пребывания для беременных, заболевших коронавирусом. Специальные отделения появились на базе 52-й и 15-й горбольниц, где уже накопили большой опыт борьбы с коронавирусом. Такой формат помощи совершенно новый. Обслуживать в отделениях будут только беременных.

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье" с начала проведения акции.

Крупнейший в Европе центр вакцинации в Гостином Дворе стал одним из популярных мест получения подарочных наборов. Там организованы специальный сервис и персональное сопровождение людей старшего возраста, что позволяет получить подарок без очереди.

Получить подарочный набор могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью прошедшие вакцинацию. Об этом – в программе "Москва сегодня".

Читайте также

Программа: Москва сегодня
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать