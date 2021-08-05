"Москва сегодня": в столице заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к COVID-19

В Москве заготовили 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Ее сдавали как переболевшие так и вакцинированные москвичи. В такой плазме содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают быстрее побороть болезнь.

Для желающих стать донорами плазмы работает горячая линия. Всю информацию об условиях проведения процедуры можно найти на сайте департамента здравоохранения.

Для сдачи плазмы в столице работают восемь пунктов. Донорам полагаются выплаты – 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание.

Также стало известно, что в столице открыли стационары кратковременно пребывания для беременных, заболевших коронавирусом. Специальные отделения появились на базе 52-й и 15-й горбольниц, где уже накопили большой опыт борьбы с коронавирусом. Такой формат помощи совершенно новый. Обслуживать в отделениях будут только беременных.

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье" с начала проведения акции.

Крупнейший в Европе центр вакцинации в Гостином Дворе стал одним из популярных мест получения подарочных наборов. Там организованы специальный сервис и персональное сопровождение людей старшего возраста, что позволяет получить подарок без очереди.

Получить подарочный набор могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью прошедшие вакцинацию. Об этом – в программе "Москва сегодня".