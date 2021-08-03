Для отремонтированных поликлиник Москвы закупили более 100 единиц нового оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 100 единиц высокотехнологичного оборудования закупили для поликлиник, которые обновили в рамках столичной программы капитального ремонта медучреждений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Технику в поликлиники поставляют по контрактам жизненного цикла, что означает техподдержку на протяжении всего срока эксплуатации устройств.

"Программа закупок по контрактам жизненного цикла в первую очередь нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также на дооснащение медицинских организаций необходимой техникой", – отметили в в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

В обновленные медучреждения поступили системы ультразвуковой визуализации, рентгенодиагностические комплексы и рентген-аппараты типа "U-дуга". Оборудование включат в единую цифровую платформу столичного здравоохранения.

До конца 2023 года столичные власти планируют приобрести для медицинских организаций Москвы около шести тысяч единиц нового оборудования. В частности, речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики.