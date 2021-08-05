Закупки медтехники для стационаров Москвы по контрактам жизненного цикла завершены на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Масштабная программа закупок современной медицинской техники по контрактам жизненного цикла в Москве почти завершилась. Для городских стационаров уже приобрели более 80% оборудования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего приобретено 2 995 единиц оборудования, в частности 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1 674 аппарата УЗИ, 723 единицы эндоскопического оборудования различных типов.
"По уникальной технологии, контрактам жизненного цикла, мы приобретаем оборудование практически для всех направлений медицинской помощи. Возможности новой техники отвечают самым последним требованиям в своей области", – сказала Ракова.
Всего для городских стационаров планируют закупить 3 640 единиц оборудования, из которых 1 674 единицы – современные аппараты для проведения ультразвуковых исследований.
"В настоящий момент все оборудование для УЗИ закуплено, более 70% уже поставлено в больницы. Эндоскопическая техника также была приобретена полностью в количестве 723 единиц, часть из которых уже применяется в работе в крупнейших городских стационарах", – говорится в сообщении.
Многие образцы закупаемой медицинской техники являются уникальными в своей категории и дают врачам новые возможности для диагностики и лечения.
До конца 2023 года столичные власти планируют приобрести для медицинских организаций Москвы около шести тысяч единиц нового оборудования. В частности, речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики.
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