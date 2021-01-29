"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о культурной программе на выходные

В жизнь москвичей возвращаются выставки, фестивали и музеи. Театры начинают продавать в 2 раза больше билетов. Так, например, Московский театр Олега Табакова отмечает постепенное снятие ограничений премьерой шоу-спектакля "Мольер, с любовью".

В театре действуют обязательные правила для посещения, главные из которых – это защитная маска, измерение температуры и шахматная рассадка. Также там запрещена продажа продуктов питания, а цветы для артистов разрешается дарить через капельдинеров. Примерно такие же правила действуют и в других театрах. Но несмотря на то, что теперь продают не четверть билетов, а половину, поход лучше планировать заранее.

Также 30 января в клубе "Культура" стартует новый проект. Там будут проводить открытые лекции с разными представителями российской электронной сцены – музыкантами, продюсерами, ди-джеями и организаторами вечеринок.

В этот же день в первом зале "Октября" покажут легендарную киносатиру Соррентино о наблюдениях разочарованного в жизни 65-летнего писателя за жизнью Рима. Кроме того, в инженерном корпусе Третьяковки пройдет лекция об ампире. Объяснят его особенности и постоянное стремление к "имперскому величию".

А 31 января в "Ровеснике" пройдет книжный своп. Там можно будет обменяться любимыми произведениями и найти что-то интересное, после чего начнется книжный клуб. Также в последний день января на Другой сцене "Современника" устроят премьерный показ спектакля "Иллюзии". Это постановка по культовой пьесе Ивана Вырыпаева о правде, реальности и непостоянности человеческих представлений о мире.

Также москвичи смогут провести 31 января в Третьяковской галерее. Там расскажут об одном из самых известных маринистов – Иване Айвазовском, а также разберут его живописные открытия.