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15:46

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Врачи прокомментировали снятие ряда ограничений из-за коронавируса в Москве

Снова в офис, снова в бары. Какие ограничения отменили в столице с 27 января
город общество

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве Сергей Собянин объявил о послаблении ограничительных мер с 27 января. В частности, удаленная работа теперь носит рекомендательный характер, а бары, рестораны и клубы могут вновь принимать гостей ночью. Разбираемся, насколько важно, несмотря на улучшение обстановки, по-прежнему соблюдать меры безопасности.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На круги своя

Пандемия в столице постепенно идет на спад, поэтому сейчас важно создать все условия для восстановления наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка, заявил Сергей Собянин. В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу носит рекомендательный характер: выбор остается за руководством компаний и предприятий.

Снимаются ограничения и на ночную работу предприятий общественного питания, клубов, боулингов, караоке и других организаций индустрии отдыха, которые раньше не могли принимать гостей с 23:00 до 6:00. Однако при этом они по-прежнему должны соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора, в частности рассадку посетителей на безопасном расстоянии друг от друга.

Вместе с тем решение о формате дальнейшего обучения в вузах, которые являются подведомственными правительству Москвы, примут до 6 февраля по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ.

Собянин добавил, что сроки и этапы отмены пока еще действующих ограничений объявят дополнительно.

"И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", – подытожил мэр.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется: количество выздоровевших людей превышает количество зараженных.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оставаться ответственными

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 оценил послабления, которые были сделаны в городе.

"На самом деле иммунная прослойка в Москве самая большая, потому что столица первая приняла на себя удар и уже долго это продолжается. Вакцинация, естественно, тоже вносит свой вклад", – сказал эксперт.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью Москве 24 подчеркнула: отмена ограничений не означает, что коронавируса больше нет. По мнению специалиста, если подъем заболеваемости случится вновь, то послабления могут пересмотреть.

"Заболеваемость снижается, конечно. Прямой связи с риском заболеть и снятием ограничений нет. Все принятые меры рассчитаны на большие группы населения, мы оцениваем в целом риски заболеть", – объяснила врач.

Каждый человек все-таки должен позаботиться о своем здоровье сам, сохранять свою социальную ответственность и здравый смысл. Всем хочется и в ресторан, и на выставку, и в театр, но все-таки чем меньше мы ездим в транспорте, чем меньше общаемся с людьми, тем выше наши личные шансы остаться здоровыми.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Уповать только на вакцину, по мнению терапевта, также пока не стоит. "Это не волшебная палочка, что прикоснется к человеку, и он тут же станет неуязвим. Наоборот, в промежуток между первой и второй инъекцией люди более уязвимы для коронавируса, поэтому сказать, что я сделал первую прививку и теперь могу ходить везде, нельзя – еще не сформирован иммунитет", – добавила Чернышова.

При этом в дальнейшем, с ростом числа вакцинированных, риски заболеть будут гораздо ниже, подчеркнула терапевт.

Вместе с тем Жемчугов предположил, что всплеск заболеваемости в Москве уже маловероятен, поскольку осталось не так много людей, еще не контактировавших с вирусом.

Оба эксперта сошлись во мнении, что, несмотря на снятие ряда ограничений, в общественных местах следует по-прежнему носить маски и соблюдать безопасное расстояние.

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Соболева Илона

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