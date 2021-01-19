Участок Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейной до Полбина будет готов к концу 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

К концу 2022 года запланирована сдача участка Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейной до Полбина. На данный момент завершена реконструкция улицы Полбина, которая входит в его состав. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На данном участке сейчас продолжается строительство основного хода магистрали. Также строится объездная дорога вдоль ТЦ "Метро", ведется обустройство свайных оснований и подпорных стенок для эстакад-съездов и переустройство инженерных коммуникаций. Готовность объекта на текущий момент составляет 19%", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Планируется, что данная трасса будет соединена с проектируемым дублером Люблинской улицы, на котором активные строительные работы начнутся в этом году.

"Из-за близости к линии метро и строящемуся участку БКЛ, а также из-за обилия подземных сетей городской и дождевой канализации строительство развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы осложнено. В планировании использовались современные расчетные комплексы, которые позволили принять специалистам верные конструктивные решения", – рассказала генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

По ее словам, для сокращения сроков строительства и снижения расходов проектировщики предусмотрели пролетные строения из сталежелезобетона. При этом надежность конструкции сохраняется.

Ранее стало известно, что строительство участка Середнево – Марьино – Десна автодороги М3 "Украина" подходит к концу. Это будет поперечное направление между Киевским и Калужским шоссе. Движение по трассе планируется открыть уже этим летом. Ее протяженность составит 12 километров.