Участок дороги Середнево – Марьино – Десна планируют открыть летом

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Строительство участка Середнево – Марьино – Десна автодороги М3 "Украина" подходит к концу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это будет поперечное направление между Киевским и Калужским шоссе. Движение по трассе планируется открыть уже этим летом. Ее протяженность составит 12 километров.
Как подчеркнул глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, дорога готова на 80%. "Готов также мост балочного типа через реку Ликову длиной 164 метра", – добавил он.
Участок Середнево – Марьино – Десна соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково – Новые Ватутинки. С обеих сторон появятся выезды на магистрали: на Киевское шоссе – в сторону МКАД и на Калужское – в сторону Троицка. По дороге будет ходить общественный транспорт.
После открытия трассы жители деревень Марьино, Середнево, Бурцево, а также поселка Валуево смогут выезжать на федеральные магистрали. Также люди, живущие в Троицке, Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения, смогут проще добираться до станции "Филатов Луг" Сокольнической линии метро.
На новой трассе будет современная автоматическая система управления дорожным движением, наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны общей протяженностью более 2,5 километра, тротуары. Когда основные работы завершатся, благоустроят прилегающую территорию.
Проектировщики считают, что интенсивность движения по трассе составит 1,5 тысячи автомобилей в час. На трассе разрешат движение со скоростью 60 километров в час.
Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построили свыше 250 километров дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе Москвы, до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще 77 километров.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют завершить программу строительства развязок на МКАД до конца 2022 года. Отмечалось, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году.
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