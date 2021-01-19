Участок дороги Середнево – Марьино – Десна планируют открыть летом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Строительство участка Середнево – Марьино – Десна автодороги М3 "Украина" подходит к концу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это будет поперечное направление между Киевским и Калужским шоссе. Движение по трассе планируется открыть уже этим летом. Ее протяженность составит 12 километров.

Как подчеркнул глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, дорога готова на 80%. "Готов также мост балочного типа через реку Ликову длиной 164 метра", – добавил он.

Участок Середнево – Марьино – Десна соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково – Новые Ватутинки. С обеих сторон появятся выезды на магистрали: на Киевское шоссе – в сторону МКАД и на Калужское – в сторону Троицка. По дороге будет ходить общественный транспорт.

После открытия трассы жители деревень Марьино, Середнево, Бурцево, а также поселка Валуево смогут выезжать на федеральные магистрали. Также люди, живущие в Троицке, Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения, смогут проще добираться до станции "Филатов Луг" Сокольнической линии метро.

На новой трассе будет современная автоматическая система управления дорожным движением, наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны общей протяженностью более 2,5 километра, тротуары. Когда основные работы завершатся, благоустроят прилегающую территорию.

Проектировщики считают, что интенсивность движения по трассе составит 1,5 тысячи автомобилей в час. На трассе разрешат движение со скоростью 60 километров в час.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построили свыше 250 километров дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе Москвы, до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще 77 километров.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют завершить программу строительства развязок на МКАД до конца 2022 года. Отмечалось, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году.