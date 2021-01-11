"Москва сегодня": общее число пунктов вакцинации в столице будет увеличено до 100

С 13 января вакцинация от коронавируса в Москве станет доступна для новых групп населения.

Записаться на прививку смогут сотрудники научных исследований и разработки, сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социальные работники частных и некоммерческих организаций, а также сотрудники управления и операций с недвижимостью, гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма.

Кроме того, с 14 января количество пунктов вакцинации в городе увеличат до 100, то есть откроют еще 30. Об этом – в программе "Москва сегодня".