"Москва сегодня": жителям столицы рассказали, как можно провести новогоднюю ночь

Из-за пандемии эта новогодняя ночь пройдет без традиционных массовых гуляний. Рестораны будут работать только до 11 часов вечера. Вход на Красную площадь будет закрыт сразу после того, как там перестанет работать каток.

А каток на Красной площади 31 декабря будет открыт до 18:15. 1 января он начнет работу с 11:30. На ВДНХ 31 декабря лед закроется в 22:00, а 1 января откроется в 15 часов. В Парке Горького на 31 декабря билеты не продаются и вовсе.

На ВДНХ с 31 декабря по 10 января не будет никаких массовых мероприятий, некоторые павильоны закроются до 15 января. Но если возникнет желание погулять по столице, можно сэкономить на проезде. С 8 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января можно будет проехать на метро или МЦК бесплатно. А также на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу метро и МЦК продлят до 2 часов ночи. А на МЦД пустят дополнительные поезда. Последние будут выезжать с конечных станций около двух часов ночи. Исключение только Одинцово – последний поезд в сторону Лобни пойдет в 03:50.

Также в новогоднюю ночь в столице будут курсировать 174 регулярных маршрута наземного транспорта, 59 из которых станут круглосуточными, 100 продолжат работу лишь до 03:30, а график 15 ночных маршрутов останется без изменений. Еще в Москве к праздникам украсили гирляндами электробусы и запустили в метро новогоднего "ежа". Для водителей тоже есть хорошая новость. За парковку можно не платить до 9 января – все места будут бесплатными.

В том числе можно встретить Новый год в полете над Москвой-рекой. Канатная дорога не закроется 31 декабря и проработает до 5 утра 1 января. А потом можно сесть ретропоезд уехать горнолыжный курорт. Поезд "Яхрома" будет ходить между Москвой и Подмосковьем до 8 марта.