В ВОЗ назвали "цель" коронавируса

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Коронавирус стремится стать эндемиком, встроившись в обычную жизнь людей, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он (вирус) продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением", – отметил профессор.

В свою очередь, представитель ВОЗ Марк Райан высказал аналогичную мысль, отметив что, скорее всего, COVID-19 перестанет представлять серьезную угрозу, если вакцинация окажется эффективной. При этом Райан считает, что следующая эпидемия другого вируса может оказаться гораздо опаснее нынешней.

"Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща", – сказал Райан.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России подтвердили 27 002 случая коронавируса. В Москве выявлен 5 641 новый случай, в Санкт-Петербурге – 3 757, в Московской области – 1 547.

Всего в РФ зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста больных COVID-19 сохраняются в Республике Алтай и Республике Тыва – по 0,2%. За последние сутки по стране умерли 562 человека. Общее число скончавшихся достигло 55 827.