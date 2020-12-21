ВОЗ не обладает доказательствами, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, сообщает РИА Новости.
"На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием", – сказал Райан на брифинге.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. По предварительным оценкам, она может быть на 70% заразней. При этом ничто пока не говорит о том, что обнаруженный штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации, отметили британские власти.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму COVID-19. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.
Эксперт прокомментировал появление нового штамма коронавируса
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