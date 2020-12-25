"Москва сегодня": Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Волоколамским шоссе

19:15
Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Волоколамским шоссе. Теперь там появилась современная многоуровневая развязка. Для каждого потока есть направленные съезды, у которых большая пропускная способность. Потоки машин не пересекаются и не блокируют друг друга. В общей сложности для этого построили 8 километров новых дорог.
"Строители – молодцы: сдали его досрочно, практически на год вперед. Развязка на "Волоколамке" позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация на 20%", – рассказал мэр Москвы.
Это уже 18 развязка на МКАД, которую реконструировали за последние годы. Но при этом не последняя – еще 4 находятся в работе. Несмотря на то, что этот год был непростым, план по строительству даже перевыполнили и открыли не 100, а 115 километров новых дорог.
У Кутузовского проспекта появился дублер – проспект Генерала Дорохова. Это трасса длиной около 10 километров, которая связывает МКАД и ТТК. У жителей Коммунарки появился свой маршрут, напрямую связывающий Коммунарку и МКАД. Также в ТиНАО открыли дорогу Марьино–Саларьево и сделали подъезды к новому инфекционному госпиталю в Вороновском.
В ближайшие 3 года планируют построить 258 километров дорог, 88 мостов и тоннелей, а также 54 пешеходных перехода. Одним из ключевых дорожных объектов называют Хордовое кольцо – это 348 километров асфальта. Уже полностью открыта Северо-Западная хорда, 3 участка Южной рокады и 6 участков Северо-Восточной хорды. Когда строительство закончится, появится аналог ТТК и МКАД.
За последние годы протяженность дорог увеличилась на 18% и на 45% стало больше тоннелей, мостов и эстакад. А средняя скорость по городу среднем составила 54 километра в час.
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