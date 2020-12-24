Движение по новым 170 км ЦКАД запустят 28 декабря

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Движение по новым 170 километрам Центральной кольцевой автодороги запустят 28 декабря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.
"В этом году мы серьезно поработали по ЦКАД. Уже открыли 141 километр, а 28 декабря сделаем подарок автомобилистам и запустим еще 170 километров", – заявил Хуснуллин.
Он написал, что речь идет о полном открытии ЦКАД-4. Кроме того, будет запущено движение по участкам ЦКАД-1 и ЦКАД-5.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. Он отметил, что это является большим подспорьем для столичного региона, так как разгрузит МКАД.
Хуснуллин также рассказывал, что строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года. Он отмечал, что ведутся работы над составлением дорожного движения на пуск.
В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяженность составляет больше 105 километров. Дорога четырехполосная, расчетная скорость движения на новом участке составляет 110 километров в час.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: