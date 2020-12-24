Движение по новым 170 км ЦКАД запустят 28 декабря

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Движение по новым 170 километрам Центральной кольцевой автодороги запустят 28 декабря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

"В этом году мы серьезно поработали по ЦКАД. Уже открыли 141 километр, а 28 декабря сделаем подарок автомобилистам и запустим еще 170 километров", – заявил Хуснуллин.

Он написал, что речь идет о полном открытии ЦКАД-4. Кроме того, будет запущено движение по участкам ЦКАД-1 и ЦКАД-5.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. Он отметил, что это является большим подспорьем для столичного региона, так как разгрузит МКАД.

Хуснуллин также рассказывал, что строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года. Он отмечал, что ведутся работы над составлением дорожного движения на пуск.

В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяженность составляет больше 105 километров. Дорога четырехполосная, расчетная скорость движения на новом участке составляет 110 километров в час.