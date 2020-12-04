Хуснуллин заявил, что ЦКАД будет построена на 90% уже в этом году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) завершат на 90% до конца 2020 года. Информация об этом представлена на сайте правительства.

Он отметил, что на 2021 год останется только 10% строительства Центральной кольцевой автодороги. Также Хуснуллин отметил, что уже сейчас нужно составлять схемы дорожного движения на пуск.

"Чтобы в последнюю неделю декабря запустить еще порядка 100 километров дороги", – добавил вице-премьер.

В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяженность составляет больше 105 километров. Дорога четырехполосная, расчетная скорость движения на новом участке составляет 110 километров в час.