Собянин вручил лидеру группы "Любэ" Расторгуеву орден Александра Невского

16:16
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы.
"Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов. Их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно, любовь к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо", – сказал мэр.
Он отметил, что не было ни одной отрасли, которая бы не включилась в борьбу с коронавирусом: строители, транспортные сотрудники, коммунальщики, сотрудники образования, социальные службы, работники культуры.
"Мы бы по отдельности ничего не сделали. Конечно, ключевую роль играют врачи. Но и они бы без помощи других отраслей не справились. Я бы сказал, не справились бы без консолидированного понимания и поддержки всех москвичей", – отметил мэр.
Среди награжденных – солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Он отмечен орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Ряду москвичей присвоены почетные звания, их заслуги отмечены благодарностью президента РФ и мэра Москвы, почетной грамотой правительства Москвы и почетным знаком.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила медикам награды за вклад в борьбу с коронавирусом. Она отметила, что на медиков легла двойная нагрузка: им пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют труд.
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