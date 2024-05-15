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15 мая, 10:19

Происшествия

Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат

Фото: 123RF/danielt19

Жительницу Тайваня обвинили в том, что она годами прятала останки отца, чтобы получать его военную пенсию, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Hindustan Times.

Женщина проживает в городе Гаосюн. Во время кампании противодействия распространению лихорадке денге она не позволила представителям властей обработать ее дом, что вызвало у полиции подозрения.

Позже во время допроса она заявила, что отца увез в Китай ее брат, но проверка показала, что он не покидал Тайвань, а брат умер. Тогда в ее доме провели обыски, где нашли черный мусорный пакет с костями, принадлежащими пожилому мужчине.

Ранее около Комсомольской площади в Москве обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший был 1980 года рождения. Не менее двух ножевых ранений зафиксировали в области туловища. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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