"Москва сегодня": столица ввела меры для самых уязвимых категорий жителей

В Москве с 28 сентября ввели новые меры, направленные на ограничение роста заболевших COVID-19.

В частности, пожилым горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить без особой необходимости из дома. С соответствующим заявлением обратился к горожанам Сергей Собянин.

Ходить в магазины и аптеки, как и раньше, можно, но лучше делать это реже, не забывая надевать маску и перчатки.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости будут выданы больничные листы.

Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Кроме того, для людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями, которые продолжают жить на дачах, возобновлена программа по доставке дров по льготным ценам. Чтобы принять участие в программе, нужно позвонить по горячей линии 8-495-870-45-09 и оставить заявку. Об этом – в программе "Москва сегодня".