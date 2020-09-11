"Москва сегодня": парк "Зарядье" отметил трехлетие

Парку "Зарядье" исполнилось три года. За это время там побывали 30 миллионов гостей.

В 2018 году в "Зарядье" открыли концертный зал со сценой-трансформером под стеклянной крышей. Орган в МКЗ "Зарядье", который собирали в течение 40 тысяч часов, стал самым большим музыкальным инструментом столицы и одним из крупнейших органов в Европе.

Кроме того, американский журнал Time включил "Зарядье" в список 100 лучших мест мира – это единственный объект из России. Об этом – в программе "Москва сегодня".