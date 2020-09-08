Собянин рассказал об увеличении количества личного транспорта в Москве

12:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин сообщил, что каждые пять лет количество личных машин в столице увеличивается на 1 миллион.
Глава города посетил конкурс управленцев "Лидеры России – 2020". На мероприятии Собянин прочитал лекцию "Город для жизни, город возможностей", передает Агентство "Москва".
"У нас в Москве уже миллионы машин, и каждые пять лет прибавляется по миллиону. Машин столько, что никаких дорог не хватит", – заявил Собянин.
Столичный мэр отметил, что в городе необходимо развивать быстрый и комфортный общественный транспорт для решения проблемы загруженности дорог. По словам Собянина, таким образом у автолюбителей будет больше желания пересесть с личного транспорта на общественный.
Ранее глава города в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти Москвы продолжат развитие транспортной инфраструктуры не только в столице, но и с близлежащими субъектами. Собянин отмечал, что в настоящий момент идет работа над третьим и четвертым маршрутами МЦД.
В конце августа глава города сообщал, что с момента запуска первых диаметров ими воспользовался 91 миллион пассажиров. Мэр Москвы подчеркивал, что чаще всего жители и гости столицы пользуются станциями Царицыно, Белорусская и Одинцово.
Электробусный маршрут т83 начал работать на три часа дольше – Собянин
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