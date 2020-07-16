В продаже появились подарочные сертификаты на посещение "Зарядья"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Медиацентр в парке "Зарядье" запускает продажу подарочных сертификатов, благодаря которым можно посетить популярные аттракционы и объекты в рамках выбранного номинала – от 1 000 до 5 000 рублей или задать свой.
Как говорится в сообщении на сайте парка, для посещения всех открытых локаций "Зарядья" потребуется сертификат на 3 190 рублей.
Сертификат можно использовать только один раз, а активировать его нужно в течение шести месяцев с даты покупки. Инструкцию и правила использования можно посмотреть на сайте парка "Зарядье".
14 июля в парке открыли Медиацентр и расположенные в нем медиакомплексы. Объекты работают с учетом всех требований к безопасности. Вход и выход в павильоне и аттракционах разделены. У посетителей при входе измеряют температуру. Обязательно нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты.
В "Зарядье" во всех помещениях появились бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Отмечается, что посетителям рекомендуют соблюдать безопасное расстояние – не менее 1,5 метра. Речь как о помещениях, так и подходах к ним.
Ледяную пещеру одновременно сможет посетить не более 17 человек. Сеанс при этом длится не больше 10 минут. Попасть туда можно будет через главный вход в павильон.
Флорариум работает с получасовыми перерывами для дезинфекции помещения. Побывать в оранжерее можно либо индивидуально, либо вместе с семьей.
Продаются билеты в ледяную пещеру и флорариум бесконтактно: онлайн на официальном сайте парка и в мобильном приложении.
С 23 июня сняли ограничения для прогулок на территории московского парка.
Парк "Зарядье" открылся для посетителей
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