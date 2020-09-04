"Москва сегодня": Собянин накануне Дня города осмотрел новые объекты на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня города посетил ВДНХ и осмотрел новые объекты на выставке.

В северо-западной части ВДНХ открыт ландшафтный парк площадью более 87 гектаров. Он состоит из пяти зон, которые показывают переход от дикой природы к культивируемой. Объединяет их большая прогулочная аллея длиной в 5,5 километра.

В этом году появится еще один ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса". Это непрерывная прогулочная зона в форме знака бесконечности. Вокруг высадят сады пяти чувств: осязания, слуха, обоняния, вкуса и зрения. Они будут отличаться растениями.

Кроме того, к открытию готовится павильон № 29 "Цветоводство и озеленение". Продолжается реставрация павильона № 30 "Микробиологическая промышленность". Подробнее – в программе "Москва сегодня".