"Торги Москвы": столица снова возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок

15:50
Москва 16-й год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. За последние 10 лет общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам превысил триллион рублей, а уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в 2 раза.
Система городских закупок у предпринимателей становится популярнее, потому что она с каждым годом становится проще и прозрачнее. Например, более 70% сделок проходят по единым стандартам, которые содержат понятные требования для всех сторон.
Система закупок постепенно становится инструментом поддержки и для малого бизнеса. Если 10 лет назад поставщиками товаров и услуг для госучреждений были крупные компании, то сегодня в госзакупках заметнее роль небольших фирм, индивидуальных предпринимателей и даже физлиц. Деньги они зарабатывают на портале поставщиков, который был создан в 2013 году для автоматизации процедуры закупок небольшого объема.
На данный момент портал объединяет 250 тысяч поставщиков. А 45 тысяч из них присоединились в этом году. С января сайт посетили 1 миллион 200 тысяч уникальных пользователей. Это на 400 тысяч больше, чем в 2019 году.
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