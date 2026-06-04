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Новости

04 июня, 15:50

Общество

"Спецреп": сколько они зарабатывают

"Спецреп": сколько они зарабатывают

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Айтишник, дизайнер, маркетолог, аналитик, креативщик – пару лет назад эти специальности казались престижными, а теперь всех этих специалистов заменяет искусственный интеллект. Однако кран ИИ починить не сможет, поэтому сантехники уже зарабатывают едва ли не больше, чем специалисты в сферах высоких технологий.

Какие профессии в скором будущем вымрут, а какие принесут тем, кто их освоит, большие деньги? Чей труд до сих пор остается незаменимым? Как переучиться тем, чьи специальности находятся под угрозой? Кто такие "специалисты по плюс вайбу"? Правда ли они нужны современным компаниям?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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