"Специальный репортаж": абонемент недоступен

В фитнес-клубах Москвы массово снижают цены на абонементы. Там признаются, что мера вынужденная: после объявления частичной мобилизации продажи новых карт и трафик в залах упали до критических показателей. Кроме того, многие предприниматели выставили бизнес на продажу.

Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, сколько сейчас стоит фитнес-зал с клиентами, а потом узнал, где москвичи стали тренироваться бесплатно.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

