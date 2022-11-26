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"Специальный репортаж": абонемент недоступен

"Специальный репортаж": абонемент недоступен

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В фитнес-клубах Москвы массово снижают цены на абонементы. Там признаются, что мера вынужденная: после объявления частичной мобилизации продажи новых карт и трафик в залах упали до критических показателей. Кроме того, многие предприниматели выставили бизнес на продажу.

Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, сколько сейчас стоит фитнес-зал с клиентами, а потом узнал, где москвичи стали тренироваться бесплатно.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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