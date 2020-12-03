"Специальный репортаж": "такая работа: дворник"

На Москву как всегда неожиданно обрушился снег. В начале зимы. И снова самыми полезными людьми в городе стали дворники. С раннего утра они расчищают тротуары и улицы. Но в этом году работников не хватает – из-за пандемии многие мигранты уехали на родину.

Их решил заменить специальный корреспондент. Федор Червяков устроился на работу дворником. Сломав 2 лопаты, он все же сумел отчистить от снега несколько дворов и сейчас расскажет о зарплатах и стереотипах этой непрестижной профессии. Об этом – в программе "Специальный репортаж".