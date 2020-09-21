"Специальный репортаж": "Ленинские споры"

Художник из США хочет выкупить тело Ленина за 50 миллионов долларов, чтобы сделать из вождя мирового пролетариата арт-объект. По мнению специалистов, такое заявление больше похоже на погоню за хайпом, стартом для которой послужил конкурс Союза архитекторов России.

Участникам смотра предложили разработать проект – что делать с Мавзолеем на Красной площади, если тело Ленина все-таки вынесут. Об этом – в программе "Специальный репортаж".